Não ir às eleições significaria deixar que a "escravatura continue" justifica Denis Mukwege

O prémio Nobel da Paz 2018, o médico congolês Denis Mukwege, anunciou esta semana que vai concorrer à Presidência da República Democrática do Congo (RDC).

A Voz da América entrevistou Mukwege após o seu anúncio.

VOA: Dr. Mukwege, vencedor do Prémio Nobel da RDC, anunciou a sua candidatura à Presidência da RDC. O que é que o motivou a fazê-lo?



Denis Mukwege: Penso que a primeira motivação é o facto de, desde há vários anos, os membros das sociedades congolesas me perguntarem sempre se me podia candidatar à Presidência da República. Portanto, tive pedidos, mas até então tinha dificuldade em sair da minha zona de conforto e lançar-me simplesmente nesta nova forma de ver o povo congolês, de o ajudar. Mas durante o último ano, vi que a situação no nosso país - em termos de segurança, política e sociedade - se deteriorou, ao ponto de estarmos agora numa situação em que tememos, a um nível existencial, pela unidade do nosso país. Perante isto, encontrei-me numa situação em que considerei este apelo e, hoje, respondi "sim" ao apelo da sociedade congolesa.



A segunda razão é que o nosso povo vive numa situação de humilhação inaceitável e, como congolês, tenho honras e tapetes vermelhos onde quer que vá, e que felicidade posso ter se tenho de ter essas honras e tapetes vermelhos quando o meu povo é humilhado? Como cidadão indignado (...), penso que é altura de falar.

VOA: Em poucas palavras, qual é o contributo que espera dar à República Democrática do Congo?



D.M.: Fizemos muitas propostas e trabalhámos para a República Democrática do Congo. Trabalhamos lá há mais de 20 anos e penso que o que vamos trazer para a mesa é a experiência que adquirimos. A nível local, ao cuidar dos doentes, desenvolvemos um modelo holístico de cuidados que nos permite, de facto, organizar um serviço de saúde sem problemas. Conhecemos os problemas de saúde do país melhor do que ninguém. Estivemos em quase todas as províncias, prestando cuidados aos pobres e vulneráveis. Criámos escolas para formar enfermeiros. Sou professor de medicina, sou investigador em medicina e, por isso, acredito que esta experiência pode permitir-nos construir um sistema de saúde na República Democrática do Congo.

Como parte da nossa abordagem holística, desenvolvemos uma abordagem socioeconómica, e posso dizer-vos que o modelo que criámos em Panzi permite que as mulheres vítimas de violência sexual criem as suas próprias empresas, e estou impressionado com a capacidade das mulheres congolesas, quando ajudadas, apoiadas e ensinadas, de criarem as suas próprias empresas. E penso que queremos simplesmente fazer um spin-off desta experiência na República Democrática do Congo, para a criação de empresas, que tem a ver com a economia do nosso país.

E digo-lhe que, a nível internacional, estamos em conselhos de administração onde se tomam decisões, por exemplo, sobre saúde global, saúde em África. Temos bons contactos com as instituições de Bretton Woods, por isso penso que, a nível político, temos a experiência necessária para gerir o país.

VOA: Doutor, no seu anúncio, avisa que o processo eleitoral já está viciado, mas mesmo assim vai em frente...



D.M.: Creio que com o que está a acontecer na República Democrática do Congo - e disse-o no meu discurso -, quando os textos regulamentares, incluindo a nossa lei fundamental, não são respeitados, quando estamos numa situação em que os direitos humanos não são respeitados, em que há crimes que se assemelham a crimes de Estado, quando os nossos recursos naturais são pilhados e as nossas exportações de matérias-primas não têm qualquer impacto na população, apenas beneficiam uma classe política, creio que não ir às eleições significaria simplesmente deixar o caminho livre para que este sistema de opressão, de escravatura, continue.

Sabemos que a fraude foi preparada, sabemos como foi feita, por exemplo, a nomeação dos membros da CENI [Comissão Eleitoral], não foi consensual. Sabemos muito bem como foi feito o recenseamento eleitoral. Também sabemos como foi aprovada a lei eleitoral. Foi tomada toda uma série de medidas que demonstram que o governo preferiu preparar-se para a fraude do que ter um registo para defender.



E eu acredito que vamos até ao fim, porque acreditamos que o nosso povo não é ingénuo e que o nosso povo não só vai votar em massa, como não vai votar nos seus opressores, vai votar nas pessoas que são a favor da mudança, nas pessoas que são a favor da rutura. E hoje, estamos a apelar a este povo não só para ir votar, mas também para defender o seu voto, para estar presente nas assembleias de voto, para garantir que a verdade das urnas seja respeitada desta vez, e estamos a formar a população para tomar conta desta eleição.



*Esta entrevista foi editada por questões de clareza