A artista plástica e grafiteira, Sarhai Costa, de 23 anos, deixou uma mensagem para as mulheres: "Temos que nos unirmos mais. Temos que ser cada vez mais cuidadosas conosco, com a nossa essência, com aquilo que nós queremos. Deixar a sociedade machista destruída, sem destruir os homens claro. A nossa luta não é com o homem, é com a sociedade, aquilo que foi passado de geração para geração. Então mulheres, temos que nos erguer para lutar contra isso."

