Muitos pensam que Angola é "um país de um só partido" - Liberty Chiaka

A proposta de lei que autoriza o Banco Nacional de Angola (BNA) a emitir e a pôr em circulação uma nova família de notas de Kwanza sem a figura de José Eduardo dos Santos continua a provocar criticas.

Liberty Chiaka presidente do grupo parlamentar da UNITA disse que “foi um erro” colocar-se Eduardo dos Santos nas notas angolanas o vê como resultado de muitos verem Angola como “um país de um só partido”.

Eduardo dos Santos enquanto presidente era “um servidor público” pelo que enquantose está nessa situação “você não usa os símbolos dessa comunidade para promover a sua imagem”.

“Continuamos ainda numa Angola de um só partido em que os feitos mais relevantes são de um partido, a contribuição mais relvante é de um partido”, disse acrescentando que “história pra ser verdadeira tem que ser contada sem paixão”.

Liberty Chiaka disse que Angola alcançou a sua indepêndencia com a contribuição de três partidos de libertação nacional “e outros angolanos que não foram dos movimentos de libertaçao nacional”.

“Para nós o mais importante é olhar para a contribuição de todos os compatriotas”, acrescentou o presidente do grupo parlamentar da UNITA

Alexandre Sebastião André presidente da Bancada Parlamentar da CASA-CE, para fazer uma nova moeda de kwanzas gasta-se muito dinheironuma altura em que o país está em crise.

Sebastiºao And´re concordou que o país tem vários herois que podem ser simbolos para as moedas.

A emissão das novas notas, que vão circular em paralelo com as de 2012, foi justificada pelo Governo com a necessidade de cédulas com “boa qualidade e durabilidade e de melhorar os dispositivos de segur