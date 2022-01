Mudanças climáticas, novas construções significam incêndios destrutivos

O incêndio que eclodiu ao longo de Front Range no Colorado foi um fenómeno raro, dizem os especialistas, mas eventos semelhantes serão mais comuns nos próximos anos, à medida que as mudanças climáticas aquecem o planeta - sugando a humidade das plantas - subúrbios crescem em áreas propensas a incêndios e as pessoas continuam a desencadear fogos destrutivos.

As chamas varreram campos de relva atingidos pela seca e bairros a noroeste de Denver na quinta-feira com uma velocidade alarmante de até 169 km/h. Dezenas de milhares de pessoas foram obrigadas a fugir sem aviso prévio.

"Esses incêndios são diferentes da maioria dos incêndios que vimos no oeste, no sentido de que são incêndios na relva e estão a ocorrer no Inverno", disse Jonathan Overpeck, professor da Escola de Meio Ambiente e Sustentabilidade na Universidade de Michigan. "Em última análise, as coisas vão continuar a piorar, a menos que paremos a mudança climática."

Três pessoas continuam desaparecidas até sábado e pelo menos sete ficaram feridas, mas nenhuma morte foi registada. As autoridades estimam que quase 1000 casas e outros edifícios foram destruídos.

O incêndio queimou pelo menos 24 quilómetros quadrados de área.

A causa do incêndio ainda está a ser investigada, mas os especialistas dizem que está claro o que permitiu que ele se espalhasse tão rápido: "Com neve no solo, isso absolutamente não teria acontecido da maneira que aconteceu", disse Keith Musselman, um hidrólogo de neve em Boulder. "Foi realmente a relva e a paisagem seca que permitiram que esse fogo saltasse longas distâncias em curto período de tempo."

Três ingredientes foram necessários para iniciar este incêndio: combustíveis, um clima quente e uma fonte de ignição, disse Jennifer Balch, uma cientista de incêndio da Universidade do Colorado, Boulder. "E então você adiciona um quarto ingrediente, o vento, e é aí que se torna um desastre."

As temperaturas no Colorado entre Junho e Dezembro foram as mais altas já registadas na região, disse Balch. A relva ficou mais espessa porque teve uma primavera húmida, mas não viu nenhuma humidade até que as rajadas de neve chegaram na sexta-feira à noite.

"Todo o Colorado é inflamável, a nossa relva é inflamável, os nossos arbustos são inflamáveis, as nossas árvores são inflamáveis", disse Balch. "Esta é uma paisagem seca que é inflamável durante bons períodos do ano, e esses períodos estão a ficar mais longos com a mudança climática."

Por outro lado, as construções nesta área são também elementos a considerar.

"Houve trechos entre Denver e Fort Collins que não tiveram nenhum desenvolvimento, mas agora é como uma longa trilha de desenvolvimento contínuo", disse Balch. "E essas casas são construídas com materiais muito inflamáveis - revestimento de madeira, telhado de asfalto.

"Precisamos repensar completamente como estamos a construir casas."

A outra mudança importante é entender como esses incêndios começam em primeiro lugar, disse ela.

"Não há fonte natural de ignição nesta época do ano. Não há relâmpagos", disse ela. "Será relacionado à infraestrutura ou causado por acção humana."

Nas últimas duas décadas, 97% dos incêndios florestais foram iniciados por pessoas, de acordo com um estudo recente do Instituto Cooperativo de Pesquisa em Ciências Ambientais da Universidade do Colorado, Boulder. As causas variam de acidentes em canteiros de obras a um carro com cano de escape quente e cigarros jogados fora.

"Gosto de dizer que precisamos do Smokey Bear nos subúrbios", disse ela. "Precisamos pensar em como nossas actividades diárias podem contribuir com ignições ou faíscas que iniciam incêndios florestais."

A menos que as pessoas parem a mudança climática cortando os combustíveis fósseis, os incêndios florestais ameaçarão as comunidades, disse Overpeck.

"Não tenho dúvidas de que as condições propícias a incêndios florestais realmente fortes, seja relva ou floresta, só vão piorar", disse ele.

À medida que mais pessoas se mudam para áreas onde ocorrem incêndios florestais, a ameaça aumenta.

"Estamos a construir vilas, cidades e infraestrutura e, portanto, é apenas uma questão de tempo até que tenhamos cidades inteiras pegando fogo como na Califórnia e eventos como este no Colorado."