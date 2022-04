Governador do Namibe vai às ruas convidar para apresentação do programa eleitoral do MPLA

O MPLA vai apresentar na cidade do Namibe, província do mesmo nome, no dia 14 Maio o seu programa eleitoral, revelou o governador e primeiro secretário do partido Acher Mangueira.

Ao acto deverão estar presentes destacados dirigentes do partido.

Mangueira visitou na quarta-feira, 27, sem qualquer pré-aviso várias zonas residenciais para dialogocar com os seus residentes e apelar à sua presença nesse acto que vai decorrer defronte à estação dos CFM e vai congregar altos dirigentes do partido dos camaradas provenientes de Luanda

Alguns cidadãos ficaram agradavelmente supreendidos com a a inesperada visita como é o caso de Lucrécia Pedro.

"Fiquei muito agradecida porque não contava”, disse acrescentando que “ele enquanto cidadão tem que conviver com a população independentemente das cores partidárias nós nossos irmãos”.

Josefa de Sousa, vendedora de tomates e couves no bairro Camucolo, aproveitou a oportunidade para pedir o fim da actuação que disse "menos boa" dos fiscais da Administração Municipal do Namibe.



"O que nós precisamos é só nos organizar porque do outro lado já fomos levar os documentos para nos darem as bancadas, o que nós queremos é só paz e alegria para conseguir trabalhar e tirar o pão dos nossos filhos, não queremos que os fiscais não dêm mais corrida", afirmou.



Carlos Moco, um dos militantes do MPLA interpelado no largo Espírito Santo, disse que "quem não souber conviver com as pessoas não pode fazer nada”.