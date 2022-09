MPLA receia eleições autárquicas, diz líder da AJPD

As promessas de eleições autárquicas em Angola não serão realizadas em breve porque não seriam favoráveis ao partido no poder, disse o dirigente da Associação, Justiça, Paz e Democracia (AJPD), Serra Bango.

Bago comentava declarações do porta-voz do MPLA Rui Falcão que disse que as autárquicas serão realizadas e 2024 mas acrescentou que isso depende da aprovação de legislação em 2023 pela Assembleia Nacional.

“Em princípio as eleições autárquicas estão previstas para 2024, isso se nós aprovarmos a legislação em 2023", disse.

Políticos e analistas ouvidos, pela VOA, falam em falta de vontade política e do receio de voltar a ter maus resultados eleitorais como sendo a razão por que o MPLA não quer que o processo tenha lugar em pouco tempo.

“A realização das autarquias em 2023 provavelmente traria para o MPLA resultados não muito bons porque teria muito pouco tempo para organizar e fazer com que a sua popularidade subisse”, defendeu.

O líder da CASA-CE, Manuel Fernandes, disse por sua vez que “o país não poder continuar a ser gerido com base em expectativas e de promessas não cumpridas.”

Para Florindo Chivucute líder da Friends of Angola (FoA), a falta de vontade política do partido que governa faz com que o seu Presidente, João Lourenço, continue a adiar o compromisso que assumiu em 2017.

“Os angolanos e a comunidade internacional estamos todos à espera que o Presidente Lourenço possa honrar as suas promessas porque isso poderá ajudar o país tanto do ponto de vista económico a nível local como também na implementação e consolidação do processo democrático em Angola”, disse o líder cívico.