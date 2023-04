MPLA pede investimento redobrado na juventude, mas líderes juvenis duvidam de "mais do mesmo"

Analistas políticos e sociais em Angola afirmam que o impacto das políticas públicas na juventude ainda está longe de alcançar os objetivos.



O comunicado final da reunião do Comité Central do MPLA, realizada

nesta semana, considera que, não obstante os esforços empreendidos,

através de diferentes políticas e programas, a situação dos jovens em

Angola requer, dos órgãos do Estado, uma atenção permanente e um

investimento redobrado, que permita uma verdadeira inserção dos mesmos

no desenvolvimento do país e na consolidação do Estado democrático de

Direito.

O partido no poder, que analisou o impacto das políticas públicas na

juventude, reconhece a necessidade de uma maior priorização e

valorização da formação técnico-profissional dos jovens, como aposta

para a preparação e inserção no mercado de trabalho.



Para o efeito, o MPLA defende a revisão dos currículos escolares, de

modo a conferir-lhes um carácter mais profissionalizante para permitir

aos jovens a conclusão do ensino secundário com aptidões para o

mercado do trabalho.

As preocupações do partido liderado por João Lourenço acontecem numa

altura em que vários sectores dizerm ter perdido, praticamente a

esperança, devido às várias promessas dos sucessivos governos do mesmo

partido.



Ainda assim, o partido no poder propõe a promoção e a integração

económica dos jovens, criando oportunidades e emprego, fomentar o

empreendedorismo com prioridade para a agricultura, pecuária e

indústria transformadora, reduzindo, assim, o número de jovens que não

estudam, não trabalham e nem estão em formação.

Muitas organizações juvenis aplaudiram a preocupação manifestada pelo

partido em Angola, mas questionam a falta de seriedade dos governantes

sobre a situação actual da juventude.



Os líderes juvenis Jofre dos Santos e Nelson Francisco e o analista político Albino Pakisi debatem este tema.