MPLA determinado a lutar contra a corrupção, reafirma vice-presidente

A vice-presidente do MPLA reafirma, de visita a Cabo Verde,a determinação do partido no poder em Angola em travar combate sem trégua contra a corrupção e a impunidade.

Esse combate não é selectivo, mas abrangente a todos que gerem mal o bens e fundos públicos, disse Luísa Damião Santos, depois da visita de cortesia à presidente do PAICV, partido que estará reunido em congresso neste fim-de-semana.

Ela considera que a luta contra a corrupção não visa atingir ninguém politicamente, mas tão-somente moralizar a gestão da coisa pública e punir qualquer cidadão que faça uso indevido dos recursos públicos.

“Pensamos que não há perseguição política e nem justiça selectiva como alguns dizem, porque a prática mostra todos os dias que nós estamos a combater vários focos de corrupção não só na pirâmide, mas também na base,” disse.

Para Santo, a recente detenção de administradores “acusados de peculato é prova evidente que a justiça está a fazer o seu trabalho”.

