MPLA concorda em dar vice-presidência do parlamento à UNITA

A UNITA prometeu hoje abandonar uma acção no Tribunal Constitucional e “olhar para a frente” depois do MPLA ter acordado em entregar ao Galo Negro a segunda vice-presidência do parlamento.

O acordo foi elogiado por vários comentaristas angolanos mas houve também um aviso de que isto não significa que vai haver imparcialidade na Assembleia Nacional.

Em Setembro a UNITA havia anunciado que ia recorrer ao Tribunal Constitucional (TC) devido ao que chamou de subversão do regime da Assembleia Nacional pelo MPLA, que teria violado um acordo dando à UNITA a segunda vice-presidência do parlamento.

Virgílio de Fontes Pereira, Presidente do Grupo Parlamentar do MPLA disse que o seu partido vai ficar com as 1ª e 3ª vice-presidências do Parlamento ao passo que a UNITA com as 2ª e 4ª vice-presidências.

“Os líderes parlamentares por unanimidade aprovaram a retomada a recomposição da mesa da assembleia nacional”, disse.

Após o entendimento entre os dois partidos, o Presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, afirmou não fazer sentido a disputa judicial e garantiu que o seu partido vai retirar processo no Tribunal Constitucional de impugnação dos Órgãos da Assembleia Nacional.

“Com esta decisão nós devemos remeter uma nota ao TC para a retirada do processo ou seja encerrar o conflito parlamentar (pois) não haverá razões para o processo continuar em sede do tribunal constitucional”, afirmou.

“Está resolvido o problema e vamos olhar para frente”, acrescentou.

O acordo foi saudado peloo jurista Manuel Cangundo para quem o acordo “representa uma solução política conseguido no âmbito de uma consenso e penso ser uma decisão bastante inteligente e equilibrada"

Quem também aplaude a medida é o jurista Agostinho Canando que avisou contudo que “não podemos aqui dar falsas esperanças ou falsas expectativas de que o facto de se ter uma vice-presidente dentro da assembleia nacional do partido Unita automáticamente já esta garantida uma certa imparcialidade da Assembleia Nacional”.

Contudo Canando disse que o comportamento do MPLA dentro da Assembleia Nacional deverá agora moderar-se.

“Isso vais acabando vai diminuindo a cada dia que passa”, disse