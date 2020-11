MPLA arrisca-se a pagar “factura elevada” pela repressão de manifestantes e crise económica, dizem analistas

O partido no poder em Angola, o MPLA, arrisca-se a pagar uma “factura muito elevada”, nas próximas disputaseleitorais, se insistir na repressão das manifestações de jovens descontentes e não optar pelo diálogo para resolver asreivindicações sociais da população, defendem analistas ouvidos pela VOA.



Várias manifestações pacíficas de jovens têm sido fortemente reprimidas pela polícia tendo já havido o registo de pelo menos uma morte como consequência da acção da corporação.

Para o analista, IlídioManuel,a forma musculada como o governo tem gerido as reivindicações“com aqueles que têm o poder das ruas” pode fragilizar as futuras ambições políticas do partido que o sustenta .

O analista angolano considera que nem mesmo o conhecido Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM) , descrito como a nova coqueluche de propaganda eleitoral do MPLA, será suficiente para evitar “uma pesada derrota nas urnas”.

Também o analista Bernardo Castro considera que as chances do partidono poder devencer as eleições autárquicas, que ainda não foram convocadas, continuam a ser “muito remotas” .

“As comunidades caíram num empobrecimento crónico e perderam a esperança”, adverte.