MP quer julgar deputado da UNITA por suspostos crimes praticados antes de ser eleito

O deputado e ativista político Nuno Álvaro Dala pode ter o seu mandato suspenso a pedido do Tribunal Supremo (TS) que o acusa de crimes de denúncia criminal, injúria, calúnia, e difamação.



O pedido de suspensão e do levantamento de imunidades parlamentares foi solicitado à Assembleia Nacional através de uma nota assinada pelo juiz-conselheiro presidente do TS, Joel Leonardo, para responder a um processo intentado pelo Ministério Público.

Trata-se de uma alegação que remonta ao ano de 2021, altura em que Nuno Dala não era deputado e está relacionado com supostas irregularidades cometidas por um procurador adjunto da República, segundo esclarecimento feito pelo próprio ao Novo Jornal.



"Já fui ao SIC para responder sobre esta situação há muito tempo", disse o parlamentar da UNITA que se manifestou disposto a ir a tribunal para “responder esta situação", ao mesmo tempo que considera a acusação como tendo por “objetivo bloquear personalidades ligadas à oposição".



O secretário da UNITA para a Comunicação Evaldo Evangelista disse à Voz da América que a atitude do TS configura o retrocesso da liberdade de expressão em Angola.



“Estamos a ser empurrados para uma situação de repressão. Enquanto cidadão angolano ele tem todo o direito de dizer tudo aquilo que ele bem acha quando tem provas. Estamos a seguir o caso com detalhe”, assegurou Evangelista.

A Assembleia Nacional terá de se pronunciar e decidir sobre o levantamento ou não da imunidade do deputado para que ele possa responder ao processo.