Morte em espetáculo de Taylor Swift obriga Governo brasileiro a permitir entrada de água nos recintos

Um dia depois de uma de jovem de 23 anos ter morrido durante um espetáculo da cantora americana Taylor Swift, no Rio de Janeiro, o Governo brasileiro emitiu neste sábado, 18, uma portaria a permitir a entrada de garrafas de água para uso pessoal nos espetáculos no país e a obrigar os produtores a oferecerem água de graça em dias de forte calor.



"A partir de hoje, por determinação da Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça, será permitida a entrada de garrafas de água de uso pessoal, em material adequado, em espetáculos. E as empresas produtoras de espetáculos com alta exposição ao calor deverão disponibilizar água potável gratuita em ‘ilhas de hidratação’ de fácil acesso", escreveu no X, ex-Twitter, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino



Ainda se desconhece a causa da morte de Ana Clara Benevides que sentiu-se mal durante o espetáculo e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foi atendida com uma paragem cardiorrespiratória e levada ao hospital.

O Rio de Janeiro registou ontem uma temperatura de 39,1ºC, como tem acontecido em quase todo o Brasil nas últimas duas semanas, e, segundo os participantes, a organização proibiu que entrassem com garrafas de água.



Hoje, um grupo lançou uma petição online a pedir uma “Lei Benevides” para “tornar obrigatória a água em eventos”, que já teve uma adessão superior a 150 mil assinaturas.



Nas redes sociais, Taylor Swift divulgou uma nota escrita à mão em que diz estar com o “coração partido”.



“Tenho muito pouca informação além do fato de que ela era incrivelmente bonita e jovem demais”, escreveu a artista.



A organizadora do programa, Time4Fun, escreveu no Instagram que paramédicos atenderam Benevides depois que ela disse sentir-se mal.

Antes do espetáculo, Benevides postou um vídeo no Instagram com uma camisa da Taylor Swift, enquanto estava na fila na fila para entrar no estádio e procurava ficar na sombra com um guarda-chuva.

As autoridades brasileiras anunciaram a abertura de uma investigação..