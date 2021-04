Morreu Onésimo Silveira, político, poeta e diplomata cabo-verdiano

Morreu o político, poeta e intelectual cabo-verdiano Onésimo Silveira, nesta quinta-feira, 30, aos 86 anos de idade.

Desde cedo engajou-se na luta pela independência de Cabo Verde, na clandestinidade, e depois na diplomacia do PAIGC, partido que dirigiu a luta pela independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde.

Onésimo Silveira distinguiu-se pela diplomacia, mas também na literatura como poeta.

Natural da ilha de São Vicente, onde nasceu em 1935, estudou em Uppsala, na Suécia durante a década de 1960, depois de ter passado um período na China.

Em 1976, doutorou-se em Ciências Políticas, pela Universidade de Uppsala (Suécia), ano em que começou a trabalhar para as Nações Unidas, em Nova Iorque.

Nessa altura já se tinha desentendido com o PAIGC, já no poder em Cabo Verde, e passou a ser um dos críticos do regime de partido único.

Com a abertura política em 1990, instalou-se definitivamente em Cabo Verde, tendo trabalhado arduamente na campanha para as primeiras eleições democráticas de 1991, ao lado do Movimento para a Democracia (MpD), partido do qual também se distanciou profundamente mais tarde.

Nas primeiras eleições autárquicas de 1992, foi eleito presidente da Câmara Municipal de São Vicente, e mais tarde criou o Partido do Trabalho e da Solidariedade, com o qual concorreu a eleições, sem resultados positivos.

Em 2002, com o PAICV (herdeiro do PAIGC) no poder, é nomeado embaixador do país em Portugal, que terá sido seu último cargo público.

Em 2015 recebeu o Doutoramento Honoris Causa pela Universidade do Mindelo, em Cabo Verde.

Escritor profícuo, publicou em 1960 “Toda a gente fala; sim, senhor”, a primeira obra e à qual se seguiram várias outros como “Hora grande; poesia caboverdiana (1962), “Consciencializac̦ão na literatura caboverdiana” (1963), “Africa South of the Sahara: Party Systems and Ideologies of Socialism” (1976), “A saga das as-secas e das graças de nossenhor (1991) , “A tortura em nome do partido único: o PAICV e a sua polícia política” (1992),“Contribuição para a construção da democracia em Cabo Verde”, (1994), “Poemas do tempo de trevas: Saga (poesia inédita e dispersa) Hora grande (reedição em 2008), entre muitas outras obras.