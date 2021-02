Morreu o Secretário de Estado de Reagan, George P. Shultz

O Secretário de Estado de longa data do presidente Ronald Reagan, George P. Shultz, morreu aos 100 anos.

Shultz morreu no sábado, 6, de acordo com a Hoover Institution, um centro de estudos no campus da Universidade de Stanford, do qual ele era figura de renome.

Ele passou a maior parte da década de 1980 tentando melhorar as relações com a União Soviética e traçando um caminho para a paz no Médio Oriente.

Ocupou três cargos importantes no Governo americano durante uma longa carreira no serviço público. Foi Secretário do Trabalho e Secretário do Tesouro do presidente Richard Nixon, antes de passar mais de seis anos como Secretário de Estado de Reagan.

Doutorado em economia pela MIT, em 1949, George Pratt Schultz nascera em Dezembro de 1920, na cidade de Nova Iorque.

Shultz era o mais velho ex-membro do Governo dos Estados Unidos. Deixa sua esposa (segunda), cinco filhos, 11 netos e nove bisnetos. Os preparativos para o funeral não foram anunciados.