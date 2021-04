Morreu o rapper americano DMX

DMX, artista de hip-hop de voz rouca, que produziu as canções "Ruff Ryders 'Anthem" e "Party Up (Up in Here)" morreu, diz um comunicado da sua família.

DMX tinha tinha 50 anos de idade.

O artista indicado ao Grammy morreu após sofrer uma "paragem cardíaca catastrófica", de acordo com o hospital de White Plains, Nova Iorque. Ele foi levado às pressas da sua casa a 2 de Abril.

Um depoimento indica que ele morreu "com a sua família ao lado, após ter sido colocado em aparelhos de suporte vital nos últimos dias".

O rapper, cujo nome verdadeiro é Earl Simmons, lutava contra o vício de drogas desde a adolescência. O seu advogado, Murray Richman, havia dito anteriormente que não poderia confirmar relatos de overdose de DMX.

DMX atingiu o estrelato na música rap, em 1998, com seu primeiro álbum de estúdio, "It's Dark and Hell is Hot", que estreou em primeiro lugar na parada de 200 álbuns da Billboard. O álbum multiplatina foi sustentado por vários sucessos, incluindo "Ruff Ryders 'Anthem", "Get At Me Dog", "Stop Being Greedy" e "How It's Goin' Down.