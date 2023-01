Morreu o cantor e compositor americano David Crosby, 81 anos

19 Jan (Reuters) - David Crosby, um dos cantores de rock mais influentes dos anos 1960 e 1970 com os Byrds and Crosby, Stills, Nash & Young (CSNY), morreu aos 81 anos, reportou a Variety, nesta quinta-feira (19), citando uma declaração da esposa de Crosby.

"É com grande tristeza, após uma longa doença, que o nosso amado David (Croz) Crosby faleceu", disse a esposa do cantor, Jan Dance, à Variety.

Os representantes da Crosby no Reino Unido não puderam ser imediatamente contactados pela Reuters para comentar.

Crosby nasceu em 14 de Agosto de 1941, em Los Angeles. O seu pai era realizador de cinema, tendo ganho um Globo de Ouro pelo filme "High Noon", em 1952, e a sua mãe o expôs ao grupo folk The Weavers e à música clássica.

Crosby foi membro fundador de duas bandas de rock reverenciadas: Byrds, influenciado pelo country e pelo folk, para a qual ele co-escreveu o hit "Eight Miles High", e CSNY, que definiu o lado suave da música da geração de Woodstock. Ele viu o seu nome no no Hall da Fama do Rock & Roll como membro de ambos os grupos.

Musicalmente, Crosby se destacou por suas intrincadas harmonias vocais, afinações abertas pouco ortodoxas na guitarra e composições incisivas. O seu trabalho com os Byrds e CSN/CSNY misturou rock e folk de novas maneiras, e a música deles se tornou parte da trilha sonora da era hippie.

"Não sei o que dizer, a não ser que estou com o coração partido. David era um talento inacreditável - um óptimo cantor e compositor. E uma pessoa maravilhosa", disse o líder dos Beach Boys, Brian Wilson, no Twitter.

Sexo, drogas e rockn'roll

Pessoalmente, Crosby era a personificação do credo "sexo, drogas e rock 'n' roll", e um artigo da revista Rolling Stone de 2014 o classificou como "o sobrevivente mais improvável do rock".

Além do vício em drogas que acabou levando a um transplante para substituir um fígado desgastado, por décadas de excesso, a sua vida tumultuada incluiu um grave acidente de motorizada, a morte de uma namorada e batalhas contra hepatite C e diabetes.

"Estou preocupado que o tempo que tenho aqui seja tão curto e estou profundamente chateado comigo, mesmo pelos 10 anos - pelo menos - de tempo que perdi apenas sendo esmagado", disse Crosby ao Los Angeles Vezes em julho de 2019. "Tenho vergonha disso."

Crosby foi pai de seis filhos - dois como doador de esperma do parceiro da estrela de rock Melissa Etheridge e outro que foi colocado para adopção no nascimento e não conheceu Crosby até os 30 anos. Esse filho, James Raymond, acabaria por se tornar seu colaborador musical.