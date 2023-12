Morreu o célebre dramaturgo Mbongeni Ngema

A família do dramaturgo, produtor e compositor sul-africano Mbongeni Ngema informou que ele morreu num acidente de viação aos 68 anos de idade, no dia 27 de dezembro.

De acordo com a Associated Press, a família de Ngema disse que ele morreu num acidente de carro quando regressava de um funeral na aldeia de Lusikisiki, na província do Cabo Oriental, na quarta-feira à noite.



O célebre dramaturgo era o passageiro do veículo envolvido no acidente. Era mais conhecido por ter criado o êxito "Sarafina!" que estreou na Broadway em 1988.



"Sarafina!" foi adaptada a um drama musical protagonizado por Whoopi Goldberg em 1992, tornando-se um êxito internacional e foi nomeada para os prémios Tony e Grammy.

O drama musical conta a história de uma jovem estudante que inspirou os seus colegas a lutar contra a segregação racial na África do Sul do apartheid, depois de o seu professor ter sido preso.



O apartheid foi um sistema institucionalizado que discriminou os não brancos e garantiu que a África do Sul fosse governada pela população branca minoritária de 1948 até ao início da década de 1990.



O trabalho de Ngema incluiu a elogiada produção teatral Woza Albert, que estreou em 1981 e ganhou mais de 20 prémios em todo o mundo. A sátira política explorou a segunda vinda de Jesus Cristo, regressando à África do Sul como um homem negro.