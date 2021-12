Morreu o arcebispo sul-africano Desmond Tutu

Morreu o Arcebispo Desmond Tutu, Prémio Nobel da Paz e veterano da luta contra o Apartheid, anunciou a presidência sul-africana, neste domingo, 26.

"A morte do Arcebispo Emérito Desmond Tutu é outro capítulo de luto na despedida da nossa nação a uma geração de destacados sul-africanos que nos legou uma África do Sul libertada", disse o presidente Cyril Ramaphosa.

Desmond Tutu tinha 90 anos de idade.

Nação Arco-Íris

Tutu era considerado a consciência da nação por negros e brancos, um testemunho duradouro de sua fé e espírito de reconciliação numa nação dividida.

Ele pregou contra a tirania da minoria branca e mesmo depois do fim do Apartheid ele nunca vacilou na sua luta por uma África do Sul mais justa, chamando a elite política negra para prestar contas com tanta agressividade quanto fez com os africanos brancos.

Nos seus últimos anos, Tutu lamentou que o seu sonho de uma "Nação Arco-Íris" ainda não tivesse se tornado realidade.

No cenário global, o activista de direitos humanos falou sobre uma variedade de tópicos, desde a ocupação dos territórios palestinos por Israel aos direitos dos homossexuais, mudança climática e morte assistida.

Com apenas 1,68 metros de altura e riso contagiante, Tutu era um gigante moral que ganhou o Prémio Nobel da Paz, em 1984, por sua luta não violenta contra o apartheid.

Ele usou o seu papel de destaque na Igreja Anglicana para denunciar a situação dos negros sul-africanos.

Na década de 1980, Tutu se tornou a face do movimento antiapartheid no exterior, enquanto muitos dos líderes do Congresso Nacional Africano (ANC), como Nelson Mandela, estavam atrás das grades.

“A nossa terra em chamas e sangrando, por isso peço à comunidade internacional que aplique sanções punitivas contra este governo”, disse Tutu, em 1986.

Mesmo quando os governos ignoraram o apelo, ele ajudou a lançar campanhas populares em todo o mundo que lutaram pelo fim do apartheid por meio de boicotes económicos e culturais.

O ex-presidente branco da linha dura P.W. Botha perguntou a Tutu em carta de Março de 1988 se ele trabalhava para o reino de Deus ou para o reino prometido pelo então ilegalizado ANC.