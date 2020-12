Morreu o agente duplo George Blake - o espião que escapou de Londres para Moscovo

George Blake, que morreu neste sábado 26, em Moscovo aos 98 anos, era um espião britânico da Guerra Fria e agente duplo soviético que passou metade da sua vida na Rússia depois de escapar drasticamente da prisão em Londres.

O último membro sobrevivente de uma notória geração de desertores britânicos, Blake era visto como um dos traidores mais prejudiciais do Ocidente e afirmava ter traído centenas de agentes para a KGB.

Blake trilhou um caminho muito diferente para se tornar um agente soviético do que aquele percorrido pelos membros do sistema da infame rede de espionagem de Cambridge: Kim Philby, Donald Maclean e Anthony Burgess, todos recrutados enquanto estavam na prestigiada universidade da cidade britânica.

Nascido George Behar na Holanda em 1922, filho de mãe holandesa e pai judeu egípcio, que tinha cidadania britânica, ele liderou uma juventude peripatética que o levou pelo Cairo e à resistência holandesa na Segunda Guerra Mundial antes de ingressar no MI6 da Grã-Bretanha.

Conversão ao comunismo

Blake - um protestante calvinista praticante - disse que se ofereceu voluntariamente para trabalhar para a KGB depois de testemunhar o bombardeio de civis inocentes pelas forças dos EUA durante a guerra da Coreia, quando passou um período angustiante como prisioneiro na Coreia do Norte.

"Eu via o comunismo como uma tentativa de criar o reino de Deus neste mundo. Os comunistas estavam a tentar fazer pela ação o que a igreja tentou alcançar pela oração", disse Blake em entrevista.

"Cheguei à conclusão de que não estava a lutar do lado certo."

Depois de retornar do cativeiro a Londres, o primeiro grande golpe de Blake para os seus novos manipuladores foi a exposição de um túnel secreto para espionar as comunicações soviéticas em Berlim Oriental.

Ao mesmo tempo em que se envolvia cada vez mais no seu trabalho perigoso, entregando informações preciosas secretas aos russos, ele casou-se com uma mulher chamada Gillian, que nada sabia sobre sua vida dupla, com teve três filhos.

Logo mudou-se para Berlim, onde afirmou ter traído todos os "talvez 500, 600" agentes que operavam pelos britânicos na Alemanha.

Mais tarde, Blake negou repetidamente as acusações de que aqueles que ele entregou foram executados pela polícia secreta soviética.

"Eu disse a eles que só lhes darei essas informações se vocês me garantirem que essas pessoas não serão executadas", disse ele.

Fuga para a URSS

Eventualmente, no entanto, a maré virou o traidor e a rede finalmente encerrou quando as informações de um agente duplo da inteligência polaca desmascarou Blake.

Convocado a Londres para interrogatório, ele admitiu que era um agente soviético e foi condenado em julgamento à porta fechada em 1961 a 42 anos de prisão.

Mas apenas cinco anos depois da sua sentença em 1966, Blake escalou uma escada de corda e saltou o muro da prisão de alta segurança Wormwood Scrubs de Londres, para a liberdade com a ajuda de um ladrão irlandês e dois activistas anti-nucleares que ele conheceu na prisão.

Contrabandeado pelos seus co-conspiradores até à fronteira com a Alemanha Oriental, ele atravessou a Cortina de Ferro e deu as costas ao Ocidente pela última vez.

Em Moscovo, Blake foi celebrado como um herói com uma série de medalhas e o posto de coronel da KGB, e um apartamento no centro da capital soviética.

Ele casou-se com uma mulher russa, depois da primeira esposa se divorciar dele e teve um filho com ela. Eventualmente, ele também se reconciliou com seus filhos britânicos.

Blake, no entanto, percebeu que o comunismo na Rússia não correspondeu às suas esperanças e viu o sistema - e finalmente a União Soviética - desintegrar-se.

Desilusão

"Uma das coisas principais, que para mim foi uma decepção, foi que acreditei que um novo homem nasceu aqui", disse ele ao jornal The Times.

"Percebi rapidamente que não era assim. Eles eram apenas pessoas comuns como todas as outras e que as mesmas paixões humanas, ganância e ambições, que governavam a vida da maioria das pessoas, também governavam as suas vidas."

Em 1990, ele publicou a sua autobiografia intitulada "Nenhuma outra escolha".

Blake viveu os últimos anos numa dacha (casa típica do campo na Rússia) de madeira nos arredores de Moscovo - com problemas de visão e audição, ele parecia uma relíquia de outra época.

Embora guardasse para si a sua opinião sobre o consumismo desenfreado da Rússia moderna, no seu aniversário de 90 anos foi saudado pelo ex-agente da KGB, o Presidente Vladimir Putin, que o considerou como parte de "uma constelação de pessoas fortes e corajosas, profissionais brilhantes".

Em raras entrevistas, Blake insistiu que não tinha arrependimentos, apesar da falha do sistema ao qual dedicou sua vida.

"Acho que nunca é errado entregar a sua vida a um ideal nobre e a um experimento nobre, mesmo que não dê certo", disse ele.