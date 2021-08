Morreu o actor Tarcísio Meira

O actor brasileiro Tarcísio Meira morreu neste 12 de Agosto devido a complicações causadas pela Covid-19.

O actor e a sua esposa, Glória Menezes (86), também ela actriz, foram internados na semana passada em São Paulo.

O G1 escreve que Tarcísio Meira tinha sido intubado e fazia hemodiálise contínua no hospital Albert Einstein.

Segundo ainda o G1, ambos estavam vacinados com as duas doses contra a COVID-19 e o site destaca que para que as vacinas sejam "infalíveis", há "a necessidade de vacinar o maior número de pessoas o quanto antes".

Tarcísio Meira iniciou a carreira no teatro. A sua estreia foi na TV Tupi no fim da década de 1950. Em 1963, actuou na primeira telenovela diária exibida pela TV Excelsior. A partir de 1967, começou a trabalhar na TV Globo, onde participou de mais de 60 produções entre telenovelas, mini-séries e programas especiais.

Também participou de diversos filmes produzidos desde a década de 1960 até os anos 2000. Recebeu muitas premiações importantes ao longo da carreira e teve grande reconhecimento do público, sendo um dos actores mais conhecidos do Brasil. Ele casou-se com Glória Menezes em 1962, com quem teve o filho, o ator Tarcísio Filho.

Com Agência Brasil