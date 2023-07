Morreu "lendário" Tony Bennet

O lendário cantor pop e de jazz americano Tony Bennett morreu aos 96 anos nesta sexta-feira, 20.

A informação foi confirmada em nota pela representante dele, Sylvia Weiner, que, no entanto, não explicou as causas da morte, embora ele padecesse da doença de Alzheimer.



Tony Bennett, conhecido pelas suas canções tradicionais da música romântica como "I Left My Heart In San Francisco e pelas apresentações com cantores de diversas gerações, desde Frank Sinatra a Lady Gaga, vendeu milhões de discos em todo o mundo e ganhou 20 Grammys, incluindo um prémio pelo conjunto da obra, ao longo da sua carreira.

Um dos últimos grandes crooners da América, Bennett lançou o seu primeiro álbum em 1952, quando tinha poucos mais de 20 anos e a partir daí fez sucesso de forma contínua.



Em 2016, foi-lhe diagnosticada a doença de Alzheimer, fato que ele revelou apenas em 2021.



A forma positiva como sempre enfrentou a vida foi mais uma vez posta em prática com a reformulação de uma ds suas famosas citações compartilhadas nas suas redes sociais. "A vida é um presente - mesmo com a doença de Alzheimer".



Nos últimos anos, ele realizou vários shows ao lado de Lady Gaga.