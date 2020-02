Morreu Kirk Douglas, um dos "mitos" do cinema americano

O ator e realizador americano Kirk Douglas morreu aos 103 anos na quarta-feira, 5, nos Estados Unidos.

"É com tremenda tristeza que, com meus irmãos, anuncio que Kirk Douglas nos deixou hoje aos 103 anos", disse em comunicado o filho, também ator, Michael Douglas, acrescentando que "para o mundo, ele era uma lenda, um ator da idade de ouro dos filmes que viveu seus anos dourados, um humanitário cujo compromisso com a justiça e as causas em que ele acreditava estabeleceram um padrão que todos nós temos que buscar".

Um dos maiores “mitos” do cinema americano e mundial, Kirk Douglas, que enfrentava problemas de saúde desde 1996 quando sofreu um acidente vascular cerebral, deixa esposa Anne, três filhos e sete netos.

Os dois primeiros filhos são do anterior casamento com Diana Douglas, que terminou em 1951

Indicado ao Oscar três vezes, que nunca ganhou, foi três vezes indicados ao Emmy, a premiação mais importante da televisão americana.

No Globo de Ouro, levou duas estatuetas: uma de melhor ator em drama, com “Sede de viver”, de 1956, e outra pela sua história, o prémio especial Cecil B. DeMille.

Na sua longa carreira participou em mais de 80 filmes, tendo interpretado papéis emblemáticos do cinema, como o escravo Spartacus, o pintor Vincent van Gogh e a lenda do velho oeste Doc Holliday.

Na década de1970, Kirk Douglas enveredou-se por uma breve carreira de realizador com os filmes "Ambição Acima da Lei" (1975) e "As Aventuras de um Velhaco" (1973).

Filho de imigrantes russos analfabetos, Kirk Douglas, foi batizado com o nome Issur Danielovitch quando nasceu no bairro pobre de Nova York, onde estudou interpretação na Academia de Artes Dramáticas.