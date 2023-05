Morreu João Seria, o coração da África Negra

Morreu João Seria, o rei da música são-tomense dos anos sessenta, o coração do conjunto África Negra.



O cantor teve morte súbita esta quinta-feira, 4, na sua residência.

A ocorrência foi confirmada à VOA por uma das filhas do músico que tinha 74 anos de idade.



Formado no início dos anos 70 por Horácio e Emídio Pontes, África Negra é talvez a mais conhecida das grandes bandas de São Tomé e Príncipe.



A sua mistura incomparável de ritmos de Puxa e Rumba e de melodias subtis tornou-os na banda são-tomense com maior regularidade em digressão.



O seu primeiro álbum "Aninha" foi lançado em 1981, seguido de mais três em 1983. Em 1990 é editado o último disco em vinil "Paga-me uma cerveja", o mais raro. Seguiram-se três CDs e cinco cassetes na década de 1990.



A banda gravou três álbuns desde 2012, e há alguns anos voltou a fazer digressões.



Ainda no passado fim de semana João Seria actuou na Ilha do Príncipe no quadro dos festejos dos 28 anos da autonomia da região.