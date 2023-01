Morreu Jeff Beck, guitarrista que influenciou gerações

NOVA IORQUE (AP) - Jeff Beck, artista virtuoso que ultrapassou os limites do blues, jazz e rock 'n' roll, influenciando gerações ao longo da carreira e se tornando conhecido como o guitarrista dos guitarristas, morreu. Ele tinha 78 anos.

Beck morreu na terça-feira (10) depois de "contrair repentinamente meningite bacteriana", disseram os seus representantes num comunicado divulgado, na quarta-feira (11). O local não foi imediatamente divulgado.

Beck deixa a esposa, Sandra.

"Jeff era uma pessoa tão boa e um excelente guitarrista, génio e icônico - jamais haverá outro Jeff Beck", escreveu Tony Iommi, guitarrista do Black Sabbath, no Twitter.

Beck ganhou destaque, pela primeira vez, como membro dos Yardbirds e depois seguiu por conta própria numa carreira solo que incorporou hard rock, jazz, funky blues e até ópera.

Ele era conhecido por sua improvisação, amor pelos harmônicos e pelo whammy bar da sua guitarra preferida, a Fender Stratocaster.

"Jeff Beck é o melhor guitarrista do planeta", disse Joe Perry, o guitarrista principal do Aerosmith, ao The New York Times em 2010."Ele é cabeça, mãos e pés acima de todos nós, com o tipo de talento que aparece apenas uma vez a cada geração ou duas."

Beck era um dos melhores guitarristas de rock do final dos anos 1960, que incluía Eric Clapton, Jimmy Page e Jimi Hendrix.

Hall of Fame

Ele ganhou oito prémios Grammy e foi indicado para o Rock & Roll Hall of Fame duas vezes - uma vez com os Yardbirds, em 1992, e novamente como artista solo em 2009. Ficou em quinto lugar na lista da revista Rolling Stone dos "100 Maiores Guitarristas de Todos Tempo."

Beck tocou guitarra com vocalistas tão variados como Luciano Pavarotti, Macy Gray, Chrissie Hynde, Joss Stone, Imelda May, Cyndi Lauper, Wynonna Judd, Buddy Guy e Johnny Dep.

Ele fez dois discos com Rod Stewart - "Truth" de 1968 e "Beck-Ola" de 1969 - e um com uma orquestra de 64 músicos, "Emotion & Commotion".

"Eu gosto de um elemento de caos na música. Esse sentimento é a melhor coisa que existe, desde que você não tenha muito dele. Tem que estar em equilíbrio. Acabei de ver o Cirque du Soleil e me pareceu um caos organizado", disse ele à Guitar World em 2014.

"Se eu pudesse transformar isso em música, não estaria muito longe do meu objectivo final, que é encantar as pessoas com caos e beleza ao mesmo tempo," disse.

Sucesso

Os destaques da carreira de Beck incluem a união com o baixista Tim Bogert e o baterista Carmine Appice para criar o power trio, que lançou "Beck, Bogert and Appice", em 1973, turnês com Brian Wilson e Buddy Guy e um álbum tributo ao falecido guitarrista Les Paul, "Rock 'n' Roll Party (em homenagem a Les Paul)."

Geoffrey Arnold Beck nasceu em Surrey, Inglaterra, e frequentou o Wimbledon Art College. O seu pai era contabilista e a sua mãe trabalhava numa fábrica de chocolate.

Ainda menino, Beck construiu o seu primeiro instrumento.

Ele esteve nalgumas bandas - incluindo Nightshift e The Tridents - antes de ingressar no Yardbirds, em 1965, substituindo Clapton, mas apenas um ano depois dando lugar a Page. Durante sua gestão, a banda criou os memoráveis singles "Heart Full of Soul", "I'm a Man" e "Shapes of Things".

O primeiro single de sucesso de Beck foi o instrumental "Beck's Bolero", de 1967, que apresentava os futuros membros do Led Zeppelin, Jimmy Page e John Paul Jones, e o futuro baterista da banda Who, Keith Moon.

O Jeff Beck Group - com Stewart cantando - foi posteriormente contratado para tocar no festival de música Woodstock de 1969, mas a sua apresentação foi cancelada. Beck disse mais tarde que havia agitação na banda.

"Eu podia ver o fim do túnel", disse ele à Rolling Stone em 2010.

Hendrix

Beck era amigo de Hendrix e eles se apresentaram juntos. Antes de Hendrix, a maioria dos guitarristas de rock se concentrava num estilo e linguagem técnica semelhantes. "Ele (Hendrix)veio e redefiniu todas as regras numa noite", disse Beck ao Guitar World.

Beck se juntou ao lendário produtor George Martin - também conhecido como "o quinto Beatle" - para ajudá-lo a moldar o clássico jazz-fusion, "Blow by Blow" (1975) e "Wired" (1976).

Ele se juntou a Seal no tributo a Hendrix "Stone Free", criou um grupo de fusão de jazz liderado pelo sintetizador Jan Hammer e homenageou o guitarrista de rockabilly Cliff Gallup com o álbum "Crazy Legs".

A carreira de Beck nunca atingiu os picos comerciais de Clapton. Perfeccionista, ele preferia fazer discos instrumentais bem recebidos pela crítica e deixava os holofotes por longos períodos, aproveitando o seu tempo a restaurar automóveis antigos.

Ele e Clapton tiveram um relacionamento tenso no início, mas se tornaram amigos mais tarde na vida e fizeram digressões juntos.