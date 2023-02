Morreu Burt Bacharach, legendário compositor de música pop

NOVA YORK (AP) - O popular compositor americano Burt Bacharach morreu aos 94 anos. Trabalhando com o letrista Hal David, Bacharach escreveu uma longa série de canções de sucesso, muitas delas para Dionne Warwick.

A lista de canções inclui "Walk On By", "Do You Know the Way to San Jose", "Alfie", "I Say a Little Prayer", "I'll Never Fall in Love Again" ou "This Guy's in Love with You."

Bacharach, vencedor de prémios como Grammy, Oscar e Tony, também ajudou a escrever os temas de filmes, sendo exemplos "Arthur" e "What's New, Pussycat?"

Dionne Warwick era a sua intérprete favorita, mas Bacharach, geralmente com o letrista Hal David, também criou material de primeira para Aretha Franklin, Dusty Springfield, Tom Jones e muitos outros. Elvis Presley, os Beatles, os Stranglers, Frank Sinatra, Cindy Lauper e Isaac Hayes figuram entre os inúmeros artistas que fizeram versões das suas canções.

Nos últimos 70 anos, apenas Lennon-McCartney, Carole King e um punhado de outros rivalizaram com o seu génio para canções instantaneamente cativantes que continuaram a ser interpretadas por muito tempo.

Bacharach morreu na quarta-feira, na sua casa, em Los Angeles, de causas naturais, disse a publicitária Tina Brausam, na quinta-feira.

Ele foi casado quatro vezes. A sua primeira esposa foi Paula Stewart, de 1953 a 1958, e se casou pela quarta vez, com Jane Hansen, em 1993. Ele deixa Hansen, assim como seus filhos Oliver, Raleigh e Cristopher.

Natural de Kansas City, Missouri, Bacharach cresceu na cidade de Nova York. A sua mãe pianista incentivou-o a estudar música. Embora se interessasse mais por desporto, praticava piano todos os dias depois da escola, não querendo decepcionar a mãe. Ainda menor de idade, ele se infiltrava em clubes de jazz, com uma identidade falsa, e ouvia grandes nomes como Dizzy Gillespie e Count Basie.

"Eles eram tão incrivelmente emocionantes que, de repente, comecei a gostar de música de uma maneira que nunca havia feito antes", lembrou ele no livro de memórias "Anyone Who Had a Heart", publicado em 2013. "O que ouvi nesses clubes virou a minha cabeça."

Ele era um aluno pobre, mas conseguiu uma vaga no conservatório de música da McGill University em Montreal. Escreveu a sua primeira música na McGill e ouviu por meses "The Christmas Song" de Mel Torme.