Morreu a cantora congolesa Tshala Muana

Elizabeth Tshala Muana, diva da rumba congolesa, morreu aos 64 anos, disse, neste sábado, uma fonte oficial.

"Tshala Mwana faleceu neste sábado (12). Recordaremos o seu compromisso com a causa nacional e africana, a sua Rumba mesclada com a tradição Luba e as suas cançõoes (Lwatuye, Karibu yangu, Nasi nabali e outros) com lições de moral e 'ética, ' lê-se num tweet do Ministério da Cultura, Artes e Patrimônio da República Democrática do Congo.

Familiares disseram que a cantora morreu após ser levada a um hospital à noite.

Tshala Muana havia se inclinado para a política por alguns anos.

Ela costumava cantar para políticos durante as campanhas eleitorais. Ela fez canções para o ex-presidente Laurent-Désiré Kabila, mas também para o filho deste último, Joseph Kabila.

Há três anos, uma das suas canções, “Ingratidão”, rendeu-lhe uma detenção pelos serviços de segurança. Ela foi liberada após explicar que não era uma crítica ao actual presidente, Felix Tshisekedi.