Morreu a actriz americana Betty White, 99 anos de idade

A actriz Betty White, com uma carreira de mais de 80 anos, morreu, nesta sexta-feira (31), faltando três semanas para o seu 100º aniversário, reporta a revista People citando o seu agente

"Embora Betty estivesse prestes a fazer 100 anos, pensei que ela viveria para sempre," disse o seu agente e amigo íntimo Jeff Witjas.

Numa indústria de entretenimento voltada para os jovens, Betty White era uma excepção. Aos 92 anos foi protagonista da série de televisão Hot in Cleveland, cancelada no final de 2014.

White disse que a sua longevidade era resultado de boa saúde, boa sorte e amor ao trabalho.

"É incrível que eu ainda esteja neste negócio e que ainda seja tolerada", disse ela na cerimónia do Emmy, em 2018, onde foi homenageada pela longa carreira.

"É incrível permanecer numa carreira por tanto tempo e ainda ter pessoas que toleram. Eu gostaria que eles fizessem isso em casa," disse.

White não tinha problemas em rir de si mesma e lançar uma piada sobre a sua vida sexual ou uma piada sarcástica que ninguém esperaria de uma mulher de cabelos brancos.

Frequentemente perguntavam a ela se, após uma carreira tão longa, havia algo que ela ainda queria fazer, e a resposta padrão era "Robert Redford".

Betty Marion White nasceu a 17 de Janeiro de 1922, em Oak Park, Illinois, e a sua família mudou-se para Los Angeles durante a Grande Depressão, onde frequentou a Beverly Hills High School.

Carreira

White começou a sua carreira no entretenimento na rádio, no final dos anos 1930, e, em 1939, fez a sua estréia na TV cantando num canal experimental em Los Angeles.

Depois de servir no American Women's Voluntary Service, que ajudou os esforços dos EUA durante a II Guerra Mundial, ela passou a participar regularmente no Hollywood on Television, um programa diário de variedades ao vivo, em 1949.

Alguns anos depois, ela se tornou uma pioneira na televisão ao fundar uma produtora e servir como co-criadora, produtora e protagonista no seriado Life With Elizabeth, dos anos 1950.

Durante a década de 1960 e o início dos anos 70, White foi vista regularmente na televisão, apresentando a cobertura anual “Tournament of Rose Parade” e aparecendo em programas de jogos como Match Game e Password. Ela se casou com o apresentador do “Password” Allen Ludden, seu terceiro e último marido, em 1963.

White alcançou um novo nível de sucesso no The Mary Tyler Moore Show, interpretando a apresentadora de um programa de TV sobre donas de casa, a sarcástica e vigorosa Sue Ann Nivens, cujo credo era "uma mulher que faz um bom trabalho na cozinha, certamente colherá recompensas noutras partes da casa. " White ganhou o Emmy de melhor atriz secundária pelo papel em 1975 e 1976.

Ela ganhou outro Emmy em 1986 por The Golden Girls, um seriado sobre quatro mulheres mais velhas que moravam juntas em Miami com uma faixa etária raramente destacada na televisão americana.

White também foi indicada ao Emmy seis outras vezes pela interpretação da viúva Rose Nylund, uma doce e ingênua, no programa, que foi exibido de 1985 a 1992 e foi uma das séries mais bem cotadas de seu tempo.

Depois da menos bem-sucedida de The Golden Girls, veio uma série de pequenos papéis em filmes, participações em programas de entrevistas e papéis únicos na televisão, incluindo um no The John Larroquette Show, que lhe rendeu um Emmy de participação especial.

Quem poderia sonhar que eu não seria apenas tão saudável, mas ainda assim convidada a trabalhar?

A Associated Press a elegeu como artista do ano em 2010, e uma pesquisa Reuters/Ipsos, de 2011, concluiu que White, então com 89 anos, era a celebridade mais popular e confiável na América, com uma classificação de 86%.

"Quem poderia sonhar que eu não seria apenas tão saudável, mas ainda assim convidada a trabalhar?" disse White numa entrevista, de 2015, com Oprah Winfrey. "Esse é o privilégio...ainda ter trabalho é um grande privilégio."

White, que não tinha filhos, defendia os direitos de animais. Certa vez, ela recusou um papel no filme As Good as It Gets, por causa de uma cena em que um cachorro era atirado numa lata de lixo.