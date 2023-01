Morre Roberto Dinamite, um dos maiores goleadores do futebol brasileiro

Morreu neste domingo, 8, no Rio de Janeiro, aos 68 anos de idade, Roberto Dinamite, considerado o maior ídolo da história do clube brasileiro Vasco da Gama, antigo jogador da selecção e um dos maiores goleadores do Brasil.

Ele morreu no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, onde foi internado ontem.

Desde o ano passado, Dinamite lutava contra um cancro no intestino.

Durante carreira, marcou 708 golos apenas pelo Vasco da Gama, com o qual conquistou um Campeonato Brasileiro (1974) e cinco Campeonatos Cariocas (1977, 1982, 1987, 1988 e 1992).

O clube divulgou uma nota nas redes sociais logo após a notícia da morte.

"É com o mais profundo pesar que o Vasco da Gama recebe a informação que o #MaiorDeTodos nos deixou neste domingo. Carlos Roberto de Oliveira, o Dinamite, dedicou 29 dos seus 68 anos ao Clube, como atleta e Presidente. Te amaremos para sempre, Calu. Descanse em paz", lê-se no post.

Na selecção brasileira, ele marcou 26 golos e participou nos Mundiais de 1978 e 1982, mas neste último não chegou a entrar em campo.

Ele também por pouco tempo no Barcelona, da Espanha, Portuguesa e pelo Campo Grande, no Brasil.



Carlos Roberto Gama de Oliveira nasceu a 13 de abril de 1954, em Duque de Caxias, e foi "baptizado" de Roberto " Dinamite", em 1971, aos 16 nos de idade, pelo Jornal dos Sports, no dia seguinte ao seu primeiro golo, marcado contra o Internacional de Porto Alegre, que o Vasco da Gama ganhou por 2-0. “Garoto-dinamite explodiu”.



Depois da carreira de jogador, ele foi eleito presidente do clube de 2008 a 2013.

No ano passaado, ele foi homenageado com uma estátua na sede do clube, em São Januário.