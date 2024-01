Morre Mário Zagallo, lenda do futebol brasileiro

Morreu neste sexta-feira, 5, no Rio de Janeiro, aos 92 anos de idade, Mário Zagallo, autêntica "lenda" do futebol brasileiro e único a sagrar-se tetracampeão mundial de futebol.



"Comunicamos com pesar o falecimento do Sr. Mário Jorge Lobo Zagallo, aos 92 anos, as 23:41h horas de 05/01/2024, em decorrência de falência múltipla de órgãos, resultante de progressão de múltiplas comorbidades previamente existentes", informou o hospital Barra D’Or, em comunicado, lembrando que ele estava internado desde dezembro.

Também em nota, a família escrever ser "com enorme pesar que informamos o falecimento de nosso eterno tetracampeão mundial Mario Jorge Lobo Zagallo".

"Um pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano. Ídolo gigante. Um patriota que nos deixa um legado de grandes conquistas. Agradecemos a Deus pelo tempo que pudemos conviver com você e pedimos ao Pai que encontremos conforto nas boas lembranças e no grande exemplo que você nos deixa", conclui a nota.



Em agosto de 2023, Zagallo ficou 22 dias internado para tratar uma infecção urinária. Já em 2022, ele foi hospitalizado com um quadro de infecção respiratória.



As reações à morte de Zagallo não se fizeram esperar, de clubes brasileiros a estrangeiros, como o Real Madrid, dos maiores jogadores que por mais de 70 anos conviveram com ele, tanto como atleta, mas principalmente como técnico.

A Confederação Brasileira de Futebol disse lamentar "a morte de uma das suas maiores lendas" e "decreta luto de sete dias em homenagem à memória do seu eterno campeão e se compromete em reverenciar o seu legado".

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, escreveu no seu perfil nas redes sociais que "hoje estamos em luto pela perda de um dos verdadeiros ídolos da história do futebol, um homem de impacto cujo impacto na Copa do Mundo da Fifa foi inigualável".

Ele lembrou que Zagallo ganhou quatro edições do Mundial, como jogador e como técnico, mais do que qualquer outra pessoa".

A carreira



Mário Jorge Lobo Zagallo nasceu no Estado de Alagoas e foi para o Rio de Janeiro logo aos 8 meses de vida. F

No futebol, começou no Maracanã, antes mesmo da inauguração do estádio, nos escalões juvenis do América, antes de ir para o Flamengo, onde se afirmou como extremo esquerdo e foi tricampeão do Estado, 1953 a 1955.



Em 1958, já com o cognonme de "Formiguinha", por movimentar-se muito, conquistou o seu primeiro Mundial de Futebol, tendo marcado um golo na final em que o Brasil venceu a Suécia por 5 a 2).



Quatro anos depois, já como atleta campeão pelo Botafogo, foi bicampeão mundial com a seleção como jogador no Mundial de 1962.



Em 1964, deixa as quatro linhas e dá início à a carreira de treinador.



Meses antes do Mundial de 1970, é chamado a assumir a seleção e levou a seleção canarinha ao ser terceiro título.

Em 1994, nos Estados Unidos, como coordenador técnico e tendo Carlos Alberto Parreira como selecionador, foi campeão mundial.

Com frases fortes, como "vão ter de me engolir", com fortes críticas feitas aos dirigentes do futebol brasileiro, Zagallo enfatizou muito o número 13, que faz parte da sua "lenda".

"Zagallo eterno" tem 13 letras e "Brasil campeão", também.

"O 13 veio aliado à minha esposa, que era devota de Santo Antônio. Sinônimo de fé", explicou uma vez Zagallo em entrevista à TV Globo.