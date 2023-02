Morre Glória Maria, uma das maiores referências do jornalismo brasileiro

A jornalista brasileira Glória Maria, da Rede Globo, faleceu nesta quinta-feira, 2, vítima de metástases de cancro no cérebro, aos 72 anos de idade.



A morte de uma das maiores referências do jornalismo brasileiro, que se destacou pelo seu pioneirismo e arrojadas reportagens, foi confirmada pela TV Globo.



“É com muita tristeza que anunciamos a morte de nossa colega, a jornalista Glória Maria”, anunciou a emissora num comunico em que lembra que em 2019 foi diagnosticada com um cancro de pulmão e, apesar de o tratamento com imunoterapia ter sido um sucesso, depois sofreu metástase no cérebro,



Negra, Glória Maria Matta da Silva é considerada um ícone do jornalismo brasileiro e que se notabilizou pelo seu pioneirismo.



Ela foi a primeira profissional entrar ao vivo e em cores no Jornal Nacional, o principal espaço noticioso do país, realizou grandes reportagens em mais de 100 países, cobriu a posse de Jimmy Carter em Washington e, no Brasil, durante o período militar, entrevistou chefes de estado, como o ex-Presidente João Baptista Figueiredo, quem, recordou a jornalista, disse ao segurança “não deixa aquela neguinha chegar perto de mim”, embora depois ela tenha conseguido falar com ele.



Em 2007, ao lado do repórter cinematográfico Lúcio Rodrigues, a jornalista realizou a primeira transmissão em HD da televisão brasileira.

Entre as entrevistas com personalidades mundiais, destacam-se as com Michael Jakcson, Freddy Mercury, Madonna, Elton John, Mick Jagger, Harrison Ford e Paulo Coelho.

"Sabemos que a Glória é um símbolo do telejornalismo brasileiro", disse nas redes sociais, editor-chefe e apresentador do principal noticiário do país, Jornal Nacional, William Bonner.



A morte de Glória Maria, que deixa duas filhas adoptadas, está a ser lamentada e comentada por políticos, colegas, organizações da imprensa e empresas do sector.