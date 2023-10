Morre ator americano Matthew Perry aos 54 anos de idade

O ator americano Matthew Perry, que fez o Chandler na série televisiva "Friends", morreu, aos 54 anos, neste sábado, 28.



O artista indicado ao Emmy foi encontrado morto por aparente afogamento na sua casa em Los Angeles no sábado, de acordo com o Los Angeles Times e o site de celebridades TMZ, que foi o primeiro a relatar a notícia.

Ambos citaram fontes não identificadas que confirmaram a morte de Perry.



Assessores e outros representantes de Perry não responderam aos pedidos de comentários da imprensa.

Instado a confirmar a resposta da polícia ao grito de socorro no endereço residencial de Perry, o oficial do Polícia, Drake Madison, disse à AP que os agentes foram àquele quarteirão "para uma investigação da morte de um homem na casa dos 50 anos".

O site TMZ informou o corpo de Perry foi encontrado numa banheira de hidromassagem. Não havia drogas nem indícios de crime no local. A equipe de socorristas considera a possibilidade de afogamento e a investigação sobre o caso está em andamento.



As 10 temporadas de Perry em “Friends” fizeram dele um dos atores mais reconhecidos de Hollywood, contracenando com Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow e David Schwimmer como um grupo de amigos em Nova Iorque.



Como Chandler, ele interpretou o colega de quarto perspicaz, inseguro e neurótico de Joey, de LeBlanc, e amigo próximo de Ross, de Schwimmer.

No final da série, Chandler é casado com Monica de Cox e eles têm uma família, refletindo a jornada do elenco principal, de nova-iorquinos solteiros a casados em início de m famílias.



A série foi um dos maiores sucessos da televisão e ganhou uma nova vida – e encontrou uma popularidade surpreendente entre os fãs mais jovens – nos últimos anos em serviços de streaming.



“Friends” durou de 1994 a 2004, e o elenco se uniu nas temporadas posteriores para obter um salário de 1 milhão de dólares por episódio para cada um.



Desconhecido na época era a luta que Perry enfrentava contra o vício e um desejo intenso de agradar o público.



“'Friends' foi enorme. Eu não poderia arriscar isso. Eu adorei o roteiro. Eu amei meus co-atores. Eu adorei os roteiros. Adorei tudo no programa, mas estava lutando contra meus vícios, o que só aumentou meu sentimento de vergonha”, escreveu no seu livro de memórias, “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”.

“Eu tinha um segredo e ninguém poderia saber”, concluiu y