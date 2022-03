Morre antigo Presidente da Zâmbia, Rupiah Banda

O antigo Presidente da Zâmbia, Rupiah Banda, morreu na noite desta sexta-feira, 11, aos 85 anos de idade, após uma longa batalha contra o cancro de cólon.

"Ele se foi", disse Andrew Banda à AFP em Lusaka, neste sábado.

Quarto chefe de Estado daquele país África Austral após a independência da Grã-Bretanha, Banda teve um mandato de três anos, 2008-2011, marcado por crescimento económico e denúncias de corrupção.

Ele substitiu o então Presidente Levy Mwanawasa que morreu vítima de um derrame cerebral.

Em 2011, apesar do crescimento económico, devido ao aumento do preço do cobre e um forte investimento chinês, o reconhecido diplomata foi derrotado nas eleições por Michael Sata.

Durante o seu mandato, ele seguiu a política de construção de estradas, hospitais e escolas muito necessárias, iniciada por Mwanawasa

O país registou um crescimento económico de 7,6 por cento, acima dos 6,4 por cento do ano anterior, mas esse ganho não lhe garantiu a vitória.

Observadores indicam que a maioria dos 17,9 milhões de habitantes da Zâmbia, no entanto, não colheu os benefícios do boom da mineração e da construção, com a riqueza a ser acumulada por uma elite, acusada de corrupção, o que prejudicou a reputação de Rupiah Banda