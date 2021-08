Moradores de bairros do Lubango clamam por infra-estruturas

Residentes da maioria dos bairros do Lubango, na província angolana da Huíla,exigem a intervenção das autoridades na melhoria das vias de acesso devido à acentuada desestruturação.

Numa altura em que se assiste à conclusão do designado Projecto de Infra-estruturas Integradas do Lubango, que consiste na construção de cerca de 100 quilómetros de estradas, pontes e reabilitação de passeios, é na periferia onde reside a maioria da população com problemas de acesso nos serviços sociais básicos.

João Conde, da Comissão de Moradores de um dos bairros do Lubango, entende que é urgente rever as vias de acesso na periferia.

“Os serviços, por exemplo, de bombeiros, de policiamento, de socorro e de saúde não são possíveis por causa da obstrução das antigas ruas projectadas no tempo colonial”, lamenta Conde.

O governador da província da Huíla, Nuno Dala, esteve recentemente a visitar o Lubango onde ouviu do administrador municipal, Armando Vieira, que a requalificação dos bairros se impõe embora reconheça que não seja fácil.

“Temos consciência que isso terá de ser feito de forma gradual porque exige um esforço financeiro bastante grande. Julgamos que a estratégia passaria também por envolver o sector empresarial neste processo”, disse Vieira.

O governador da Huíla, Nuno Dala, espera poder contemplar no próximo orçamento da província algumas preocupações identificadas na sequência das constatações feitas.

“Antes de o aprovarmos vamos fazer descê-lo às administrações municipais e em conjunto, estas vão trabalhar com os administradores de bairros para confirmar se as preocupações que as nossas populações nos deram são aquelas que queremos aprovar”, anunciou Dala.

A capital da província da Huíla tem uma população estimada em mais de um milhão e 500 mil habitantes.