Mogadíscio acordou com explosões e tiroteios

Testemunhas na capital somali disseram ter ouvido uma grande explosão e viram uma pluma de fumo perto da sede do município de Mogadíscio por volta do meio-dia, hora local. O edifício é o escritório do Presidente da Câmara Municipal de Mogadíscio Yusuf Hussein Jimale.



Testemunhas na capital disseram ter ouvido mais duas explosões após a primeira.



O grupo militante al-Shabab reivindicou via rede social Telegram que os seus combatentes levaram a cabo um complexo ataque à sede do presidente da câmara. Os complexos ataques do Al-Shabab envolvem geralmente uma explosão inicial seguida de uma infantaria suicida armada que invadiu o alvo.



O governo somali ainda não se pronunciou sobre o ataque.



O gabinete do Presidente da Câmara de Mogadíscio foi atacado por al-Shabab a 24 de Julho de 2019, quando uma mulher bombista suicida feriu fatalmente o então Presidente da Câmara Abdirahman Omar Osman.