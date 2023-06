Moeda angolana cai para nível recorde

A moeda angolana, o kwanza, caiu esta semana para mais de 800 por dólar americano, a primeira vez que tal acontece, fazendo aumentar receios de uma maior inflação.

Pelo sétimo dia consecutivo o kwanza continou a cair nos mercados cambiais, atingindo nesta manhã os 810,3 por cada dólar.

Desde o passado dia 11 de Maio, a moeda angolana já perdeu cerca de 37% do seu valor após as autoridades financeiras deixarem de apoiar a moeda nacional nos mercados cambiais comprando kwanzas com dólares.

A companhia de avaliação financera Fitch Rating disse que que as autoridades angolanas abstiveram-se de efectuara venda de dólares em Abril e Maio e disse esperar que isso vao continuar.

Um analista da empresa numa nota enviada aos seus clientes afirmou não esperar que o banco central se torne num participante mais activo no mercado cambial para além das medidas tomadas no início de Junho, quando o Banco Nacionaol de Angola (BNA) vendeu 400 milhões de dólares na primeira semana e outros 320 milhões em títulos em dólares.

Aquele analista avisou que mais desvalorização é possivel se o fornecimento doméstico de cambios estrangeiros continuar restringido.

O BNA decidiu, entretanto, apertar as regras para impedir abusos nas operações de compra e venda de moeda estrangeira.

As medida servem a necessidade de assegurar maior transparência às operações de venda de moeda estrangeira por parte das sociedades do sector petrolífero e diamantífero, que passam a ser obrigatoriamente registadas na plataforma Bloomberg FXGO, não podendo haver negociações paralelas.

Segundo especialistas e as próprias autoridades anglanas a redução da venda de dólares deve-se a uma queda de rendimentos e também ao facto de companhias petroliferas estarem agora a efectuar o pagamento por bens e serviços em kwanza.

O elevado volume de pagamento da dívida aos credores internacionais no mês de Maio, "é outra razao e a queda do preço do petróleo sao outras razões que provocaram uma acentuada descida do valor do Kwanza".

A inflação anual subiu 10,62% em Maio após 15 meses de queda.