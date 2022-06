Moçambique: Suspeitos assassinos de Mahamudo Amurane novamente em julgamento

Os acusados no caso do assassinato do ex-edil de Nampula, Mahamudo Amurane, foram novamente ouvidos pelo Tribunal Judicial da província, na retoma do julgamento do processo número 12/2019, adiado em Maio deste ano.

Amurane foi morto a tiro a 4 de Outubro de 2017, na cidade de Nampula.

Os acusados são Saide Abdul Reimane, na altura vereador; e Zeinal Abdul, empresário do ramo de construção civil.

O ministério público diz que há fortes indícios do envolvimento deles no assassinato.

Acompanhe: