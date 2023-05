Moçambique suprime vistos a 29 países

Em Moçambique, entra hoje, 1 de Maio, em vigor a medida que permite a entrada no país de cidadãos de 29 países sem visto, em viagens de turismo e negócio.



As autoridades de Maputo dizem que será suspensa, temporariamente, a necessidade do cadastramento 48 horas antes da saída do país de origem.



A lista de países abrangidos estão Estados Unidos, Portugal, Canadá, China, Suíça, Israel, Rússia, Grã-Bretanha, Coreia do Sul, Costa do Marfim, Gana, Senegal, Alemanha, França, Itália, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Finlândia, Indonésia, Irlanda, Países Baixos, Japão, Noruega, Singapura, Bélgica, Arábia Saudita, Suécia, Dinamarca e Ucrânia.



À entrada, os viajantes deverão pagar uma taxa de cerca de 10 dólares americanos, passaporte válido e bilhete de voo de vinda e regresso.