Moçambique: Regular a imprensa não deve ser uma oportunidade para violar a liberdade, dizem especialistas

As novas medidas de regulação da imprensa propostas em Moçambique não devem ser um argumento para impedir a liberdade de expressão e o direito à informação, dizem especialistas entrevistados pela VOA.

Tais regras incluem a carteira profissional para jornalistas e a interdição de emissões de rádios internacionais em canal aberto.

Acompanhe a conversa na "Agenda Africana" com os convidados Angela Quintal, gestora do programa de África no Comité para a Protecção de Jornalistas - Nova Iorque; Tom Bowker, jornalista inglês e editor do Zitamar; David Matsinhe, investigador da Amnistia Internacional - Joanesburgo; Adriano Nuvunga, investigador e director do Centro para a Democracia e Desenvolvimento – Maputo.