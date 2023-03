Moçambique regista aumento de casos de cólera, Malawi vê declínio - OMS

Moçambique registrou um aumento no número de casos de cólera nas últimas semanas, disse a Organização Mundial da Saúde nesta quarta-feira, quando muitos países africanos registam um declínio.



O país recebeu aprovação para 1,3 milhão de doses adicionais de vacina contra a cólera para ajudar a controlar a propagação, disse a agência, mas a escassez de vacinas ainda precisa de ser resolvida.



O vizinho de Moçambique, Malawi, que tem lutado contra o surto de cólera mais mortal da sua história, nota agora um declínio sustentado em casos e mortes, disse o epidemiologista da OMS, Dr. Otim Ramadan.



Zâmbia, Etiópia, Quénia e Somália também estão a responder a surtos de cólera.

O progresso para reduzir a transmissão da doença no Malawi nas últimas quatro semanas pode reverter rapidamente devido à devastação severa causada pela tempestade tropical Freddy, alertou Ramadan.



No geral, os casos de cólera e as mortes em África têm diminuído nas últimas semanas.



Até agora este ano, mais de 40.000 casos foram reportados em África, com Malawi respondendo por mais da metade e Moçambique registando cerca de 15%, informou a OMS.



Os funcionários da agência alertaram que pode haver um grande número de casos até o final do segundo trimestre, se uma resposta abrangente não for tomada para impedir a propagação da doença.