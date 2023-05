Moçambique perde batalha pela extradição de Chang

O Tribunal Constitucional da África do Sul recusou o pedido de Moçambique de travar a extradição do seu ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, para os Estados Unidos, onde deve responder a acusações relacionadas com as “dívidas ocultas”.

“A permissão para recorrer deve ser recusada por falta de perspectivas razoáveis de sucesso”, lê-se no acórdão desta quarta-feira, 24, do tribunal sul-africano, citado pela Bloomberg.

O pedido de Moçambique foi feito após as autoridades judiciais sul-africanas terem decidido que Chang deveria ser extraditado para os Estados Unidos. Moçambique argumentava que o ex-ministro deveria ser extraditado para Maputo.

Com a recusa de hoje, Chang deverá seguir para os Estados Unidos, onde deve ser julgado por ter tido um papel no escândalo de, pelo menos, dois mil milhões de dólares, envolvendo outras figuras ligadas ao governo de Armando Guebuza.