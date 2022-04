Moçambique: Novos salários mínimos defraudam expectativas dos trabalhadores

O Governo moçambicano aprovou nesta terça-feira, os novos salários mínimos a vigorar para cada um dos nove sectores de actividades da economia.

Enquanto os trabalhadores se desesperam ante ao aumento do custo de vida, o Executivo diz que os reajustes foram os possíveis perante a conjuntura económica.

Os novos salários mínimos nacionais, que passam a vigorar a partir de de Maio, registam aumentos que variam de 190 Meticais (três dóalres), a 931 Meticais (cerca de 16 dólares).



Com os reajustes, os trabalhadores do sector da pesca de kapenta, um dos peixes com algum peso na indústria pesqueira, continuam com o salário mínimo mais baixo, que passa para o equivalente a 71 dólares mensais, enquanto os trabalhadores dos bancos e seguradoras detêm os ordenados mínimos mais elevados, 14.340 Meticais, o equivalente a 224 dólares.



Os novos salários mínimos foram aprovados pelo Conselho de Ministros, que reconhece que estão aquém das espectativas dos trabalhadores.

"Estes valores não são, com certeza, os que ansiamos, mas são os possíveis, face à actual conjuntura da economia nacional", disse Filimão Swaze, porta-voz do Executivo.



Para os trabalhadores este reajuste é, mais uma vez, uma gota nas contas do custo de vida.

André Mandlate, secretário-geral da Central Sindical dos Trabalhadores Moçambicanos, diz que o ideal seria que o ordenado mais baixo fosse suficiente para satisfazer o cabaz alimentar mínimo, avaliado em 30 mil meticais, o que equivale a 470 dólares.



O patronato, por sua vez, diz estar ciente de que o que foi aprovado terá pouco impacto no bolso do trabalhador, contudo, salienta que a situação actual das empresas não consegue ir além do que foi fixado.