Moçambique: FMI diz desconhecer planos para se reduzir gastos na função pública

O Fundo Monetário Internacional negou hoje estar a forçar Moçambique a reduzir a a sua massa salarial em 17% até 2026.

O director para África do FMI Abebe Selassie disse numa conferência de imprensa que um novo pacote de ajuda a Moçambique deverá ser aprovado pela direcção do FMI mas acrescentou desconhecer qualquer plano para forçar Moçambique a adoptar uma redução da massa salarial do funcionalismo público

Em Maio deste ano a direcção do FMI aprovou um programa de extensão de crédito de 456 milhões de dólares (Extended Credit Facillity ECF).

Em Setembro o FMI e as autoridades moçambicanas “alcançaram um acordo sobre políticas que poderão apoiar a aprovação executivo da primeira revisão do programa ao abrigo do ECF e levar à primeira entrega de cerca de 63,8 milhões de dólares”, disse uma declaração do FMI.

Um memorando do próprio governo moçambicano disse no entanto que o governo irá estabelecer reformas de emprego e remuneração do sector público com vista a “ colocar a massa salarial em torno de 10,8% do PIB até 2026”.

O governo moçambicano diz nesse memorando que planeia substituir “ apenas um em cada 3 funcionários que saiam da função pública, excepto nos sectores da educação, saúde, justiça e agricultura”.

O portal Carta de Moçambique disse que ao abrigo desse plano “a massa salarial total do serviço público deve ser cortada em 17% até 2026, um corte de US$ 425 milhões por ano”.

Interrogado sobre se havia planos dentro do programa do FMI para reduzir os salários da função pública em 17% Selassie respondeu:

“Não é do meu conhecimento.”

“Há um programa que será aprovado mas que seja do meu conhecimento não contém cortes salarias”, acrescentou.