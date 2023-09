Moçambique: Economistas alertam para altos financiamentos apesar da corrupção

Economistas moçambicanos consideram que alguns dos grandes doadores e financiadores internacionais estão a passar por cima dos problemas de governacão e corrupção em Moçambique e continuam a fazer novos financiamentos que, alegam, podem estar a beneficiar algumas entidades da classe política.

O assunto tem sido levantado de forma consistente por várias vozes da sociedade civil que pedem uma inversão da marcha pelo Governo.

Luis Cossa diz que apesar de denúncias da sociedade civil, sobre a má aplicação de fundos disponibilizados pela comunidade internacional, "nos últimos anos Moçambique tem estado a receber muito dinheiro que em muitos casos é usado em esquemas de corrupção", realçando aquele economista que "isso é sabido, mas passa-se por cima como se nada tivesse acontecido".

O também economista João Mosca comunga da mesma opinião e diz serem muitos os casos de uso indevido de fundos doados pela comunidade internacional, realçando que "a utilização de fundos da Covid-19, sofreu grandes desvios de aplicação e despesas não justificadas, mas o FMI e o Banco Mundial continuam a financiar Moçambique e ainda há pouco tempo voltaram a anunciar novos financiamentos".

"A questão da corrupção é mais importante para alguns países, mas para grandes doadores e financiadores que têm por detrás outras perspectivas muito mais alargadas, a corrupção e a governacao em Moçambique não contam, o mais importante é o gás", anota aquele economista.

"Por que é que as parcerias e os financiamentos que Moçambique tem estado a receber não fazem muita diferença em termos de desenvolvimento do país", interroga-se a economista Leila Constantino, para quem a má gestão e a falta de planos traçados tendo em conta a realidade do país, fazem com que o impacto dos apoios da comunidade internacional seja mínimo.

Ela avança que o Governo não está a conseguir mostrar aos cidadãos que os financiamentos externos estão a fazer alguma diferença, "e um dos exemplos é o setor da saúde, que depende em mais de 50 por cento de financiamentos externos, mais até hoje ainda tem problemas em termos de pagamento de salários e de funcionamento".

Leila Constantino alerta que se não se tiver em conta estes aspetos, com as crises pandémicas e económicas, os índices de pobreza vão aumentar cada vez mais.

"Os planos devem ser postos em prática e com eficiência’’, defende Constantino.

Entretanto, Germano Brujane, do Comité de Coordenação da Iniciativa de Transparência da Indústria Extractiva, diz que no setor extrativo, o Governo está a tratar deste assunto com muita transparência, ‘’porque nenhum investidor investe num país onde as coisas não são feitas de forma transparente".

O Banco Mundial e o FMI dizem que há um controlo rigoroso na utilizado dos fundos e dos programas financiados e que em caso de desvio de aplicação ou uso indevido, têm sido tomadas medidas de correcção juntamente com as autoridades governamentais.