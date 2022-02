Moçambique com vitória nas sanções ocidentais ao banco russo VTB

Sanções impostas pelo ocidente a um dos maiores bancos russos, o VTB, poderão indirectamente beneficiar Moçambique que faz face a uma acção em tribunal para pagar a esse banco centenas de milhões de dólares de dívidas relacionadas com o escândalo das “dividas ocultas”

Na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, os Estados Unidos, Grã-Bretanha e a União Europeia impuseram sanções ao VTB e ao Sberbank impedindo estes bancos de terem acesso directo ao dólar americano e reduzindo as suas actividades nesses territórios

Os Estados Unidos disseram ter congelado todos os bens do VTB em instituições financeiras americanas, probindo também companhias americanas e indivíduos de terem negócios com o banco, com algumas excepções relacionadas com pagamentos envolvendo o sector energético.

A União Europeia e a Grã Bretanha adoptaram as mesmas medidas e é na capital britânica – o segundo maior centro financeiro do mundo - que o VTB iniciou uma acção contra o estado moçambicano exigindo o pagamento de 535 milhões de dólares que disse terem sido pagos a Moçambique como parte do negócio do fracassado investimento numa frota de pesca que nunca chegou a funcionar e em que milhões de dólares desapareceram em contas individuais.

Com as sanções impedindo qualquer tipo de transacções em moeda estrangeira com o banco, este não poderá receber o dinheiro mesmo que ganhe em tribunal e está também impedido de movimentar fundos para financiar os pagamentos a advogados e outros envolvidos no caso, disseram analistas financeiros.

Bancos de outros países terão relutância em envolver-se por recearem caírem nas malhas das sanções americanas, da União Europeia e Grã Bretanha que dominamos mercados financeiros do mundo.

Anteriormente o VTB tinha chegado a um acordo com Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos para pagar mais de seis milhões de dólares por ter enganado investidores americanos numa oferta de títulos de dívida moçambicana , "em clara violação das regras antifraude contra a negligência".

Segundo o tesouro americano os dois bancos russos levam a cabo diàriamente transacções envolvendo 46.000 milhões de dólares em moeda estrangeira 80% das quais em dólares americanos e a maioria dessas transacções serão agora afectadas.