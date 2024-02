Moçambique: Bolsas de fome persistem e autoridades reconhecem gravidade em distrito de Manica

Milhares de pessoas estão a enfrentar uma crise crítica de fome e a recorrer a algas e tubérculos silvestres retirados de lagoas sazonais para se alimentar no distrito de Tambara, norte da província moçambicana de Manica, onde as autoridades reconhecem a gravidade da situação.



A situação ocorre seis meses depois do Governo de Manica ter assegurado estar garantida a segurança alimentar e nutricional em toda a província.

Em Agosto de 2023, dados do Executivo de Manica indicavam para um balanço alimentar positivo (excedente) de 1.8 milhão de toneladas de alimentos, quase o dobro das necessidades para alimentar 2.298.753 mil habitantes da província.



Tubérculos



As bolsas de fome na província de Manica estão a atingir três distritos cíclicos, nomeadamente Guro, Machaze e Tambara, este último numa situação mais crítica, estando a população a recorrer a algas e tubérculos silvestres para sobreviver.

“A fome está a nos provocar um grande sofrimento. As crianças vivem chorando, por falta de alimentos, por isso, temos procurado tubérculos nas lagoas para aliviar a fome, e conseguir ter sono durante a noite”, declarou à Voz da América, Daniel Tcheca, um morador do povoado de Mbuduhuwe.



Neste povoado, a seis quilómetros da sede distrital de Tambara, dezenas de mulheres perfilam nas lagoas para colher “Nhica” – um tubérculo que desenvolve nas águas sazonais estagnadas -, que depois fervem, como único recurso para as famílias resistirem a fome severa.

A população local clama por uma ajuda urgente das autoridades, destacando que as crianças são as mais prejudicadas nessa crise de fome.



Outro morador de Nhacolo, Ezequiel Dule, afirmou que a maioria da população vive da agricultura, e a falta de chuva está a condicionar a produção agrícola, e que atualmente o único recurso para sua sobrevivência são os tubérculos silvestres.



“Estamos realmente a sofrer com a fome, estamos sem maneira. Essa coisa de procurar tubérculos nas lagoas, é uma forma de tentar resistir e sobreviver. Esta fome é resultado de uma seca severa”, frisou Ezequiel Dule, acrescentando que “a situação vai piorar se não houver intervenção porque os tubérculos vão acabar”.

A maior parte dos camponeses está a abandonar a agricultura para se dedicar à procura dos tubérculos silvestres para sobreviver.



Ensino afetado



Por sua vez, Anita Tamussene, outra moradora de Tambara, anotou que a crise da fome está a afetar o ensino das crianças, que pelo seu estado frágil faltam às aulas devido a fome, ou não conseguem assimilar as matérias porque “ficam a sonecar” durante as aulas.



“Se não vens cá colher os tubérculos morres de fome. As crianças não estão a ir à escola devido à fome. Elas estão frágeis e quando vão à escola já não prestam atenção às aulas devido à fome. Enquanto o professor fala ele soneca por causa da fome, não há aproveitamento escolar”, explicou Anita Tamussene, quem alerta que "se o Governo continuar a negligenciar essa situação da fome, vamos morrer”.

O Governo distrital de Tambara reconhece a gravidade da situação, anotando que a seca severa destruiu culturas alimentares, empurrando a população à situação de falta de alimentos.



“Na verdade, estamos mesmo neste caminho da fome, porque aqui só choveu uma vez”, anotou em declarações por telefone à Voz da América, Pita Doa, administrador distrital de Tambara.



As autoridades moçambicanas estimavam que 400 mil pessoas estariam em situação extrema de carência alimentar, mas organizações da sociedade civil continuam a advertir para uma realidade muito mais preocupante, por haver bolsas de fome um pouco por todo o país, contrariando o ministro moçambicano da agricultura, sobre a disponibilidade de alimentos.

Por seu lado, Mariam Abbas, investigadora do Observatório do Meio Rural (OMR), alertou que Moçambique vai continuar a observar bolsas de fome apesar do discurso oficial.



Refira-se que em Março de 2023, o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, garantiu que “90 por cento da população já consegue ter três refeições por dia”, não havendo registos de bolsas de fome em Moçambique.