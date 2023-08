Moçambique: Aumentam casos de cólera

O boletim do Ministério da Saúde de Moçambique divulgado nesta sexta-feira, 4, revela que apenas nos dois primeiros dias deste mês de Agosto, o país registou mais 42 casos de cólera e que cinco distritos estão com surtos ativos.



Desde 14 de Setembro, segundo a mesma fonte, o país tem um acumulado de 33.601 casos e 141 mortos.



As províncias mais afetadas são a Zambézia, com 13.400 casos diagnosticados, Sofala, com 7.527 casos, e Niassa, 3.501 casos.



No capítulo de mortos, Zambézia registou 38, Sofala 30 e Niassa 25.



As autoridades moçambicanas têm feito campanhas de vacinação contra a doença que é muito comum em lugares com muita água aumulada, lixo e deficiente sistema de saneamento.



Moçambique tem sido fortemente afetado por muitos ciclones e inundações que provocam destruições de infraestruturas e muita acumulação de água.



As autoridades indicaram que apenas no primeiro trimestre deste ano, mais de 1,3 milhão de pessoas foram afetadas, destruíram 236 mil casas e 3.200 salas de aula, e provocaram 306 mortos.



Recorde-se que, em Maio, a Organização Mundial da Saúde avisou que, até 2025, haverá um défice de vacinas contra a cólera até 2025 e que um bilião de pessoas de 43 países podem ser infetadas com a doença.