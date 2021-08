Moçambique alcança vitória histórica no Mundial de Futebol de Praia

Com quatro golos de Figo, a selecção de Moçambique alcançou a sua primeira vitória num Campeonato do Mundo de Futebol de Praia, organizado pela FIFA, ao derrotar os Emirados árabes Unidos, por 4-2, em jogo disputado no Complexo Luzhniki, em Moscovo, tarde deste sábado.

Na partida inserida no Grupo B do Mundial da Rússia, o combinado moçambicano alcançou uma vitória histórica, visto que esta é a sua primeira presença num Mundial, depois de, em Maio último, ter terminado na segunda posição no Campeonato Africano das Nações, em Dakar, no Senegal, país que conquistou a prova.

O destaque da selecção moçambicana foi o jogador Figo, autor de quatro golos, o que permite que figure na liderança da lista dos melhores marcadores da competição, com um total de sete golos. Na primeira jornada, Figo marcou três golos na derrota por 8-4 diante da Espanha, que na tarde deste sábado perdeu por 12-8 no jogo que disputou com o Taiti.

Com a vitória frente aos Emirados Árabes Unidos, a selecção moçambicana pode sonhar com a qualificação aos quartos-de-final do Campeonato do Mundo de Futebol de Praia, mas para tal terá que vencer o terceiro jogo da fase de grupos, que vai disputar frente ao Taiti, na segunda-feira, 23 de Agosto.