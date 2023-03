Moçambique: Activistas e analistas politicos estranham “silêncio criminoso” após repressão a marchas pacíficas 

Activistas e analistas políticos moçambicanos dizem a Polícia tinha “alvos concretos a abater” durante a repreensão brutal às marchas pacíficas de homenagem ao rapper Azagaia, no sábado, 18, e estranham o “silêncio criminoso” da justiça 48 horas depois.



A Polícia feriu civis na manifestação pacífica e tornada violenta pela sua “brutal e criminosa atuação”, o que sujeitou Moçambique a “regredir de forma gratuita” nos índices de democracia e a tornar-se num país com “ambiente de medo e terror”, diz à VOA Fátima Mimbire, uma activista social.



“Pela forma como actuou a polícia, eles queriam matar pessoas específicas. Há agentes (da polícia especial) que dispararam para alvos concretos”, continua Mimbire para quem quem “perdeu o olho e foi atingido por bala “não foi obra do acaso.

A activista, que teve a viatura vandalizada durante a manifestação, pergunta sobre “o porquê dessa acção brutal da polícia, qual o perigo das pessoas desprotegidas, de onde veio essa ordem e porque veio essa ordem, para que fim essa ordem veio”

Fátima Mimbire insiste que a Procuradoria Geral da República (PGR) de Moçambique, continua num silêncio “criminoso” e “cúmplice”, dois dias depois da violência contra civis.



Já Erik Charas, jornalista, deixa cair a tese de “movimento de conspiração” defendida nos círculos políticos do partido no poder, para justificar a agressão ao povo.



“Há teorias de conspiração que estão a ser montadas e inventadas para justificar a brutalidade com que um grupo de jovens foi recebido”, defende Charas, para “os agressores continuarem a ter uma boa imagem e apoios da comunidade internacional”.



O jornalista, que escapou de nove tentativas de detenção quando cobria a manifestação, entende que o “movimento de 18 de Março” serviu para remover o “disfarce da democracia” e demonstrou uma “governação de ditadura e tirania" em Moçambique.



O analista político moçambicano Samuel Simango também descarta a teoria de conspiração durante o movimento, que, segundo diz, surge de “uma frustração coleciva” e “insustentabilidade social” que se vive em Moçambique, tendo as mensagens do Azagaia sido “o combustível desta consciência” colectiva nacional.



“A actuação brutal da polícia demonstra, entre outras coisas, que o regime não tem conseguido fazer a leitura dos sinais dos tempos”, vinca o também professor universitário.



Simango realça que ao cantar “Povo no Poder”, a mais notável música do rapper Azagaia, a "sociedade moçambicana demonstrou que está saturada, por falta da solução dos problemas” do país.



Os contrastes sociais em Moçambique, referiu, já deviam ter levado o Provedor da Justiça e a PGR a agir para “repor a verdade social, repor a justiça e sarar as feridas abertas pelo comportamento do governo por meio das forças policiais”, sob o risco das próximas manifestações serem violentas e resultar numa ingovernabilidade.



A Polícia usou gás lacrimogêneo, balas de borracha e cães para dispersar as manifestações, que tiveram autorização oficial, mas foram reprimidas em várias cidades moçambicanas.



Celso Correia, ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural e membro do Comité Central da Frelimo, partido no poder, disse em Nampula ser preciso “deixar as instituições trabalharem e averiguar” o grau da violência ocorrida, reiterando que o partido “é contra todo o tipo de violência”.



Vários agentes da polícia estão a criticar nas redes sociais a actuação da própria corporação contra civis, sugerindo uma insatisfação com o comando politico da Policia..