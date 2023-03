Moçambique: Acidente de viação mata 17 pessoas em Nhamatanda

Dezassete pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas, hoje, em consequência de um acidente de viação, ocorrido no distrito de Nhamatanda, na província de Sofala, região centro de Moçambique.

“Tivemos uma ocorrência de acidente de viação na manhã de hoje, onde uma viatura com 19 pessoas, três das quais crianças, acidentou. Temos confirmados 17 óbitos e dois feridos graves”, informou a secretária de Estado de Sofala, Stella da Graça.

O sinistro ocorreu na estrada Nacional Número Seis (EN6), na localidade de Xiluvo, envolvendo uma mini-bus de transporte semi-colectivo de passageiros e um camião de mercadorias.

As 17 vítimas mortais, três das quais crianças, perderam a vida no local. Os feridos após assistência no hospital rural de Nhamatanda foram de emergência transferidos para o Hospital Central da Beira.

Segundo Stella da Graça, ainda se desconhecem as causas do acidente, mas suspeita-se excesso de velocidade por parte do mini-bus, que perdeu o controlo.

“De acordo com relatos preliminares, fala-se de arrebentamento de um dos pneus e (a vitura) foi embater junto do camião de carga que transportava cimento, o embate foi violento”, afirmou.