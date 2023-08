Mnangagwa declarado vencedor da eleição Presidencial no Zimbabué

O atual Presidente Emmerson Mnangagwa foi reeleito depois de ter obtido quase 53% do total dos votos expressos numa eleição que foi condenada pela Missão de Observação Eleitoral da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e pela Missão de Observação Eleitoral da União Europeia.



Numa transmissão monitorizada a partir de Washington, a presidente da Comissão Eleitoral do Zimbabué (ZEC), Priscilla Chigumba, disse que Mnangagwa obteve 52,6% (2.350.711) dos votos e o seu rival Nelson Chamisa, da Coligação de Cidadãos para a Mudança (CCC), 44% (1.906.734).



O CCC, na oposição, afirma não aceitar o resultado das eleições presidenciais.

Em comunicado, o porta-voz do CCC, Promise Mkhwanazi, afirma que o partido informará os zimbabueanos sobre o caminho a seguir depois de recolher todas as provas dos resultados eleitorais junto do seu movimento de base.



"No momento oportuno, dirigir-nos-emos à nossa nação, iluminando o caminho a seguir. A nossa lealdade inabalável para com os milhões de zimbabueanos que defendem uma mudança transformadora continua inabalável como sempre. Acreditamos firmemente que, unidos, com a verdade como bússola e a justiça como objetivo, podemos e iremos introduzir a mudança que a nossa nação profundamente deseja."



O presidente do Parlamento afirmou que as eleições foram roubadas, uma vez que foram "marcadas pela supressão de votos e por abusos flagrantes", o que também foi salientado pela Missão de Observação Eleitoral da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, pela Missão da União Europeia e por outras organizações.



Em termos de assentos parlamentares, a Zanu PF obteve 136 e o CCC 73.



Mnangagwa derrotou Chamisa nas eleições presidenciais de 2018. A oposição rejeitou o resultado, que foi confirmado pelo Tribunal Constitucional.

